Деморалізував "Жадібне пузо": Гвоздик вірить, що Усик зміг залізти в голову Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував можливість проведення бою за абсолютного чемпіона між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі. Він вірить у свого співвітчизника в цій битві.

Український боксер Олександр Гвоздик вірить, що бій за абсолютного чемпіона між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться. Також він відзначив, що "Жалібне пузо" вперше не виглядає впевненим у своїх силах.

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Психологія Усика впливає на Ф'юрі

Гвоздик підкреслив цікаву деталь, що Ф'юрі вперше не виглядає непереможним. Його риторика у спілкуванні з пресою видає невпевненість.

Я вірю, що бій Усик – Ф’юрі відбудеться. Чому б і ні? Що мене дивує в цій ситуації, і в це важко повірити, але мені здається, що Усик трохи заліз у голову Ф’юрі. Я бачив його, бачив, як він поводиться на пресконференціях з іншими боксерами. Це хлопець, який на 100% упевнений у собі. А з Олександром я такого не бачу. Саня вміє своїх суперників деморалізувати чи гіпнотизувати. Мені здається, що з Ф'юрі це теж працює. Я не можу сказати, що Ф'юрі його боїться, і мені здається, що це дуже складний бій для Усика, але я вірю, що він може перемогти,

– зазначив боксер.

Олександр Гвоздик не знає причин скасування бою: "Щось там відбувається. Є чутки, що вони скасували бій, бо хтось запропонував більше грошей. Цілком можливо, але стовідсоткової правди я не знаю. Хто зірвав бій – я теж не знаю. Знаю, що Саня погодився на 30%, але якщо ми говоримо про гроші, то це рішення не лише боксера. Звісно, боксер приймає остаточне рішення, але є команда, менеджери, промоутери. Зацікавлені всі, то ж подивимося".