Усик та Ф'юрі підписали контракт на бій за абсолют

Фантастичну новину підтвердила промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions. Довгоочікуваний бій за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться вже взимку.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик підписали контракт на бій. Про це повідомила промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions.

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Коли і де відбудеться бій Усик – Ф'юрі

За інформацією джерела, бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі може відбутися 23 грудня або в січні у Саудівській Аравії. Переможець поєдинку стане володарем усіх титулів дивізіону. Нещодавно Ф’юрі натякнув, що погодився на бій з Усиком.

Постер поєдинку Усик – Ф'юрі / twitter.com/Queensberry

Зазначимо, що 28 жовтня "Циганський король" проведе комерційний поєдинок з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Бій відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Учасники бою отримають фантастичні гонорари від саудівських шейхів.

Таким чином, Промоутерам арабської країни вдалося вмовити "Жадібне пузо" на мегафайт з Усиком. Чекаємо офіційного оголошення дати поєдинку.

Нагадаємо, що 26 серпня Усик здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа та захистив чемпіонські титули.