Усик зібрав 17 мільйонів для ЗСУ під час бою із Джошуа: що на них куплять

Боксер не тільки приніс країні велику перемогу на рингу, а і наблизив Україну до перемоги над окупантами. Фонд Усика закупить багато авто для воєнних.

Тиждень тому, 20 серпня, Олександр Усик зміг перемоги у титульному бою Ентоні Джошуа. Українець вдруге переграв британця та залишив при собі пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Як це було Усик – Джошуа: відео найкращих моментів бою-реваншу

Під час бою проти AJ благодійний фонд Usyk Foundarion збирав донати для допомоги ЗСУ, Мета – закупити авто для української армії, які допоможуть їй у війні проти росії. Разом у організації вийшло зібрати 17,3 мільйона гривень. Серед них:

6,4 мільйона зібрали безпосередньо глядачі бою

6,2 мільйона пожертвувала компанія-партнер Усика Parimatch Ukraine та її клієнти

4,7 мільйона задонатив сервіс Megogo, офіційний транслятор поєдинку в Україні

Як повідомляє фонд, це дозволить йому закупити як мінімум 30 автомобілей для української армії. Нагадаємо, що Олександр присвятив Україні та ЗСУ свою перемогу над Джошуа.

Подальші плани Усика

Стало відомо, що після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

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Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру. Правда, пізніше "Циганський король" заявив про готовність битися з Усиком і навіть запросив за це космічну суму.