"Спаринг-партнери б'ють Усика, не знаю, що він робитиме проти Дюбуа": деталі підготовки українця

Катмен українського боксера вирішив не розкривати всіх карт напередодні бою за пояс WBA. До бою проти Даніеля Дюбуа залишилось менше тижня.

Менш ніж за тиждень Олександр Усик повернеться на ринг. На українця чекає захист чемпіонського поясу WBA проти англійця Даніеля Дюбуа.

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Олександр активно готується до важкого поєдинку. Катмен Усика Рас Анбер розкрив деталі підготовки та спаринг-партнерів українця.

Я зрозумів, що кожен боєць в історії боксу, особливо в новій сучасній ері, кожен боєць в історії говорив перед поєдинком: "Тренувальний табір був відмінним, чудовим. У мене був чудовий табір". А після бою ви чуєте, що щось пішло не так. Тому я почну з того, що скажу: в Усика зараз жахливий табір, а спаринг-партнери б’ють його. Не знаю, що він робитиме, коли вийде в ринг проти Дюбуа,

– заявив Анбер.

Бій Усика проти Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Нагадаємо, що востаннє українець виходив на ринг рік тому, коли вдруге здолав Ентоні Джошуа.

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Тоді Усик захистив пояси WBA, WBO, IBF та The Ring. Команда Олександра намагалась домовитись із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Втім британець саботував перемовини і зустріч була скасована.

Нагадаємо, що Усик виграв всі 20 поєдинків на професійному рівні. У свою чергу Дюбуа має у своєму активі таку ж кількість зустрічей, але з однією поразкою.