Досконалості немає меж: Усик ускладнив свій фірмовий трюк з монетами – запальне відео

Лічені дні залишилися до поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український боксер зумів здивувати своїх фанатів черговим трюком з монетами.

Напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вкотре продемонстрував свій фірмовий трюк з монетами.

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Чемпіон вдосконалив свій фокус

Щоразу українець ускладнює вправи, додаючи нові родзинки. На цей раз Усик спіймав шість монеток двома руками. Після вдалого виконання Олександр ще продемонстрував свої танцювальні здібності. Блискавичній реакції українського боксера можна лише позаздрити!

Усик виконав трюк з монетами: дивіться відео

Нагадаємо, що вперше трюк з монетами у 2017 році виконав кум Усика Ломаченка. Після цього до флешмобу з цирковими номерами приєднався Олександр.