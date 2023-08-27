Українець домінував: статистика ударів у бою між Усиком та Дюбуа

Олександр Усик у Вроцлаві захистив свої чемпіонські пояси. Український боксер декласував Даніеля Дюбуа, здобувши дострокову перемогу у дев'ятому раунді.

Олександр Усик вчергове довів, що технічно є одним із найкращих боксерів хевівейту. Українець повністю перебоксував свого суперника, а в кінці бою продемонстрував, що, якщо його розізлити брудною грою, то може й нокаутувати.

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Статистика ударів бою Усика проти Дюбуа за українцем

Псля бою стала відома статистика нанесених ударів від боксерів. Вона підтвердила те, що вболівальники бачили своїми очима. Якщо б Усик не закінчив бій достроково, то за очками він все одно мав би перевагу, яка принесла б українцю перемогу рішенням суддів.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) був активнішим та влучнішим, що і підтвердила статистика.

Українець загалом наніс 359 ударів, 88 з яких були точними. Британець у відповідь викинув 290 ударів, з яких тільки 47 потрапили у ціль. За джебами, один з яких став вирішальним, також тотальна перевага в Усика. Олександр наніс 206 джебів, з яких виявилися 52 точними, а в Даніеля було 126 спроб і тільки 13 влучних.

За силовими ударами українець поступився, нанісши 153 проти 164, але був влучнішим – 36:34.

Відсоток влучань – 24,5 проти 16,2 на користь українського боксера. То ж, як бачимо, перемога Усика абсолютно заслужена за всіма показниками.

. У п’ятому раунді Дюбуа наніс Усику удар нижче пояса, тому суддя дав українцю 5 хвилин на відновлення. Це не сподобалося британцю, який заявив , що його засудили, після чого він навіть не прийшов на післяматчеву пресконференцію



Статистика ударів бою Усика та Дюбуа / твітер CompuBox

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