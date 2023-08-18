Очікуємо ворожу атмосферу на поєдинку з Усиком: що налякало тренера Дюбуа у Польщі

Все менше часу залишається до поєдинку українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Тренер "регулярного" чемпіона розповів про свої побоювання напередодні мегафайту.

Британський боксер Даніель Дюбуа проведе перший виїзний поєдинок в кар'єрі. Раніше боксер жодного разу не брав участь в шоу іншого промоутера. Проте це не найбільша проблема для 25-річного британця.

До теми Добре знайомий українським боксерам: відомо, хто розсудить спекотний бій Усик – Дюбуа

Тренер Дюбуа не на жарт злякався уболівальників

На думку Дона Чарльза, який тренує Даніеля Дюбуа, великою проблемою для його підопічного стануть уболівальники Олександра Усика на стадіоні у Вроцлаві. "Ворожа атмосфера" може стати визначальним фактором у поєдинку.

У той момент, коли ми програли на аукціоні, перша думка була про те, що там буде дуже ворожа атмосфера. Адже очевидно, що в Польщі зараз близько 250 тисяч українців. Тож ми очікуємо на ворожу атмосферу,

– заявив тренер Дюбуа.

Зазначимо, що на відміну від Дюбуа, Усик свої титульні поєдинки проводив на виїзді і це не було проблемою для українця.

Нагадаємо, що промоутер Усика Олександр Красюк помітив нетипову поведінку Дюбуа під час першої дуелі поглядів. У боксера через невпевненість навіть трусився живіт.