Усик офіційно отримав бій проти Дюбуа

Олександр Усик нарешті отримав свого наступного суперника. Український боксер зустрінеться з Денієлем Дюбуа.

Наступний двобій Олександра Усика, як і анонсувалось раніше, відбудеться у сусідній Польщі, де у нашого боксера буде шалена підтримка, як поляків, так і нашої діаспори.

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Довгоочікуваний двобій

Поєдинок проти Деніела Дюбуа відбудеться 26 серпня на арені "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. Вже навіть вийшов офіційний постер двобою за участь українця.

Головним транслятором зустрічі буде TNT Sports.



Постер бою Усик – Дюбуа / Фото з інстаграму Олександра Красюка

Нагадаємо, що після двох перемог над Ентоні Джошуа, Усик хотів провести бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Але "Циганський король" проводив себе у своєму традиційному стилі, влаштовуючи словесні перепалки із українцем. На цьому все і закінчилось.

Балакучому Ф'юрі вдалось уникнути бою проти Усика.

Раніше повідомлялось, що Дюбуа відновлюється від травми, яку отримав ще торік взимку. Деніел пошкодив зв'язки коліна. Через це їх двобій відбудеться аж наприкінці літа, аби дати британцю якомога більше часу на повноцінну підготовку.