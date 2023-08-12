Планує повернути в Лондон чемпіонські пояси: "Динаміт" вірить в перемогу над Усиком

Британський боксер Даніель Дюбуа завершив тренувальний табір перед поєдинком з Олександром Усиком. До мегафайту у Вроцлаві залишилося два тижні.

"Регулярний" чемпіон WBA в суперважкому дивізіоні Даніель Дюбуа в якості андердога виступатиме проти володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Проте британець сподівається підготувати сюрприз титулованому супернику.

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Дюбуа готовий до зустрічі з Усиком

"Динаміт" вже завершив тренувальний табір в Іспанії, де цілеспрямовано готувався до зустрічі з Усиком. Новину про це Дюбуа повідомив у своєму акаунті в Instagram.

Повернувся до Лондона після чудового табору в Іспанії. Наступного разу, коли я покину Велику Британію, то планую отримати нові пояси у Польщі,

– написав Дюбуа.

Дюбуа прибув до Лондона / instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Раніше Олександр Усик провів відкрите тренування. Український чемпіон перебуває в чудовій формі. Під час тренувального табору Усик спарингував з кількома боксерами. Такі виснажливі поєдинки тривали по 15 раундів.