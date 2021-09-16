Бій українця Дерев'янченка за право зустрітися з чемпіоном WBC перенесли: несподівана причина

Український боксер Сергій Дерев'янченко вчетверте у кар'єрі може провести бій за звання чемпіона світу. Для цього Сергію слід перемогти Хайме Мунгія. Та українцю доведеться зачекати з поєдинком проти мексиканського нокаутера.

Суперник Дерев'янченка проведе бій з іншим боксером

24-річний Мунгія вирішив не спішити з поєдинком проти досвідченого Дерев'янченка. Хайме зустрінеться з Габріелем Росадо.

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Цю інформацію повідомив журналіст Дан Рафаель. За його інформацією, на 17 вересня були призначені промоутерські торги на бій Мунгія – Дерев'янченко

Проте в команді мексиканця вирішили провести бій проти Росадо. Повідомляється, що на рішення боксера начебто вплинула зміна промоутерської компанії.

Донедавна Мунгія співпрацював з Golden Boy, однак тепер боксера пов'язують з DAZN. Мунгія планує зустрітися з Дерев'янченком після поєдинку з Росадо.

Інформацію підтвердили у WBC

Хайме Мунгія – досі непереможний боксер. Він провів 37 поєдинків і всі виграв (30 нокаутом). Мексиканець був чемпіоном світу за версією WBO у 1 середній вазі.

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC задовольнила бажання Мунгія провести бій з Габріелем Росадо.

WBC підтверджує прийняття запиту Хайме Мунгія продовжити контракт на жовтневий бій проти Росадо, а потім перейти до елімінатора проти Дерев'янченка,

– написав Сулейман у твітері.

Таким чином, бій Дерев'янченка з Мунгія не відбудеться найближчим часом.

Що буде на кону бою Дерев'янченко – Мунгія