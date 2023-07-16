Космічні гроші: скільки отримає ексчемпіон UFC за бій проти "Циганського короля"

Саудівські шейхи не пожаліли грошей на гонорар зірці ММА Френсісу Нганну за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Тепер зрозуміло, чому учасники мегафайту так швидко домовилися.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі несподівано погодився на бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Британець вже отримав значну частку критики від колег по боксерському цеху. Проте цей крок був виправданий з фінансової точки зору.

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Вся справа в грошах

Учасники мегафайту отримають фантастичні гонорари від саудитів. Колишній чемпіон UFC Майкл Біспінг поділився інсайдом стосовно контракту Френсіса Нганну. Скільки отримає "Жадібне пузо" залишається тільки здогадуватись.

"Бій із Тайсоном Ф'юрі офіційно оголошено. 12 раундів, професійні правила, нокаути дозволені.

Я чув, що за поєдинок Френсіс отримає близько 30 мільйонів доларів", – розповів Біспінг.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну відбудеться 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. "Циганський король", про всяк випадок, не буде виставляти свій чемпіонський пояс WBC. Проте поєдинок увійде в офіційну статистику обох бійців. Зустріч двох найнебезпечніших нокаутерів боксу та ММА подарує уболівальникам неймовірне видовище.

. Свій найбільший гонорар Тайсон Ф'юрі отримав за бій проти Діліана Вайта – 33,6 мільйона доларів. Френсіс Нганну за свій останній поєдинок в UFC проти Сіріла Гана отримав 600 тисяч доларів.