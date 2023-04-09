Суперник для Ломи: Стівенсон яскраво переміг японця у дебютному поєдинку – відео

Колишній чемпіон світу у двох вагових дивізіонах Шакур Стівенсон дебютував у легкій вазі. Американець достроково переміг свого суперника в 6-му раунді.

У ніч з 8 на 9 квітня у Ньюарку (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. Головною подією шоу став поєдинок ексчемпіона у двох вагових категоріях американця Шакура Стівенсона та японця Шуїчіро Йошино. Обидва суперники до звітного поєдинку не знали гіркоти поразок, пише 24 Канал.

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Яскравий дебют Стівенсона

Йошино спробував з перших хвилин поєдинку захопити ініціативу, працюючи по тулубу Стівенсона. Проте фаворит швидко повернув бій у потрібне русло.

Вже у 2-му раунді Шакур відправив японця у нокдаун лівим прямим ударом. Працюючи другим номером, американець продовжував завдавати точні удари по супернику.

У 4-му раунді Йошіно знову опинився на канвасі після правого бокового. Бій перетворився на одностороннє побиття. Японець почав пропускати занадто багато ударів.

В 6-му раунді рефері зупинив поєдинок після чергового пропущеного удару. Надто нерівними були суперники.

Стівенсон здобув 20-ту перемогу на профі-рингу та отримав статус офіційного претендента на титул WBC у легкій вазі.

Відео найкращих моментів бою Стівенкон – Йошино

Нагадаємо, що усіма титулами у легкому дивізіоні володіє Девін Хейні. На 20 травня запланований бій абсолютного чемпіона світу з українцем Василем Ломаченком. Цілком ймовірно, що в наступному поєдинку Стівенсон зустрінеться з Ломою. Промоутер обох боксерів Боб Арум давно обіцяв організувати мегафайт.