Бій року: Ломаченко назвав перевагу Усика над Джошуа

Вже незабаром Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа у найбільш довгоочікуваному бою року. Василь Ломаченко поділився очікуваннями перед поєдинком.

"Усик має великі шанси на перемогу"

Василь Ломаченко вже з нетерпінням чекає на бій свого друга та земляка Олександра Усика. Перед поєдинком український боксер розповів про переваги обох бійців.

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33-річний спортсмен вірить у перемогу Олександра, хоча зазначив, що Усику буде дуже складно у протистоянні з Ентоні Джошуа. Перевагою британця є його зріст. Однак українець теж має чим відповісти супернику.

Звичайно, я вірю в Усика. Він має дуже великий шанс. Але це не буде легко, тому що Джошуа також знає, що йому потрібно робити в ринзі. Він знає, як боксувати. Це буде дуже-дуже цікавий бій. Джошуа набагато більший? Що ж, зате Олександр набагато швидший,

– сказав Ломаченко.

Відзначимо, що в українському куті допомагати Усику буде Анатолій Ломаченко, який був його наставником на Олімпійських іграх і до нині.