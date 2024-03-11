Швидкість усе ще при ньому: "Залізний Майк" продемонстрував свою форму напередодні бою з Полом

У Техасі 20 липня відбудеться вечір боксу. Головною його подією стане бій легендарного Майка Тайсона проти блогера Джейка Пола, який наразі активно займається бійцівською кар'єрою.

Майбутній суперник американського боксера вже провів 10 боїв, у яких здобув 9 перемог. Різниця у віці між ними складає 30 років.

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Тайсон налаштований серйозно

Одразу після офіційного оголошення поєдинку Майк Тайсон зробив заяву у стилі Тараса Бульби. Він має намір завершити кар'єру 27-річного блогера, якому, за словами легендарного чемпіона, дав дорогу в бокс:

Я почав його шлях у боксі в андеркарді мого бою з Роєм Джонсом-молодшим і тепер планую його закінчити.

Йдеться про останній бій Майка Тайсон, який він провів у 2020 році проти Роя Джонса. Той виставковий поєдинок закінчився внічию, а в андеркарді Джейк Пол бився з колишнім баскетболістом Нейтом Робінсоном. Щоправда, це був другий бій блогера.

Тепер же 57-річний Майк Тайсон показав, як він готується до майбутнього поєдинку.

Дивіться відео з тренування "Залізного Майка"

. Свою професійну кар'єру Майк Тайсон закінчив у 2005 році. На його рахунку 56 боїв, у яких американець здобув 50 перемог.