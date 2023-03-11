Ломаченко та Хейні погодили дату та місце бою: коли відбудеться знаковий мегафайт
Джерело:ESPN
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні проведе захист поясів із українцем Василем Ломаченком. Зовсім скоро відбудеться офіційне оголошення поєдинку.
Американський боксер планує завершити виступи у ліміті легкої ваги, піднявшись дивізіоном вище. Для Ломаченка поєдинок буде останньою можливістю стати абсолютним чемпіоном світу. Тож мегафайт буде знаковим для обох боксерів.
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Бій Ломи з Хейні вже з датою
За повідомленням американських ЗМІ, представники боксерів завершують угоду щодо бою. Залишилося узгодити останні деталі. Проте вже точно відомі дата та місце поєдинку.
Згідно з інформацією джерел, бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня 2023 року у Лас-Вегасі. Поєдинок мав відбутися у березні, але оскільки Хейні є практикуючим мусульманином, то вирішили відкласти поєдинок після Рамадану.
Суперники на шляху до мегафайту
- Хейні став абсолютним чемпіоном дивізіону у червні минулого року, перемігши Джорджа Камбососа в Австралії.
- У бою-реванші американець знову розгромно переміг австралійця.
- Василь Ломаченко повинен був першим провести бій проти Камбососа.
- Проте військове вторгнення Росії зруйнували всі плани.
- Український боксер був чемпіоном у трьох вагових дивізіонах, а також дворазовим олімпійським чемпіоном.
- У жовтні минулого року Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів.