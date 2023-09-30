Гвоздик та Родрігес провели фінальну дуель поглядів перед боєм – відео

У ніч із 30 вересня на 1 жовтня у Лас-Вегасі відбудеться великий вечір боксу. Головним подією якого стане бій за всі пояси другої середньої ваги між Саулем Альварезом та Джермеллом Чарло.

В андеркарді титульного поєдинку у ринг вийде український колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Його суперником буде бразильський 38-річний боксер Ісаак Родрігес, пише 24 Канал.

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Гвоздик на шляху до повернення в еліту

Для Олександра це буде третій бій після поверення у бокс після 3-річної паузи. Він переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо та нокаутував іменитого латвійського боксера Річардса Болотнікса.

Напередодні поєдинку майбутні суперники українець Олександр Гвоздик (19–1, 15 KO) та бразилець Ісаак Родрігес (28–4, 22 KO) провели дуель поглядів та церемонію зважування.

Суперник українця виявився важчим рівно на 4 кілограми – 83.1 проти 79,1. Під час битви поглядів Гвоздик перший відвернувся від Родрігеса.

Дивіться відео дуелі поглядів між Олександром гвоздиком та Ісааком Родрігесом

Нагадаємо, що напередодні Гвоздик поділився своїми планами на майбутнє, і вони в нього дуже амбітні. Українець хоче вийти у ринг проти Бівола та Бетербієва та відібрати пояси в російських боксерів.

. Саме Артур Бетербієв завдав українцю єдиної поразки у професійному боксі. Всього на рахунку Олександра Гвоздика 20 поєдинків, у яких він здобув 19 перемог, з яких 15 – нокаутом.