Переможний камбек на ринг: Гвоздик переконливо побив мексиканського ноунейма

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик провів перший поєдинок за останні три роки. Суперником українського боксера був маловідомий мексиканець.

У ніч з 11 на 12 лютого в американському місті Помона відбувся поєдинок, в якому зустрічалися українець Олександр Гвоздик та Хосе Обандо. Шестираундовий поєдинок проходив у проміжній вазі.

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Переможне повернення на ринг

Олександр Гвоздик повинен був боксувати з аргентинцем Хорхе Мірандою, але в останній момент отримав у суперники мексиканця Хосе Обандо, який мав негативний рекорд поєдинків: 34 поразки і лише 20 перемог.

Проте, не дивлячись на низький статус, опонента Гвоздик не зумів здобути дострокову перемогу. Протягом бою ексчемпіон світу володів ініціативою, не віддавши супернику жодного раунду.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Олександру Гвоздику: 60-54, 60-54 та 60-54.

Ця перемога стала 18-ю для колишнього чемпіона світу. Нагадаємо, що свій попередній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року. Тоді він достроково програв у об'єднавчому бою Артуру Бетербієву та втратив пояс WBC. Після цього Олександр оголосив про завершення кар'єри.