Джошуа проведе реванш проти "Викрадача трупів": коли і де відбудеться мегафайт

Колишній чемпіон світу та суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа визначився з наступним поєдинком. Цей бій стане другим для Ей-Джея після поразки від українця.

Британський боксер Ентоні Джошуа сподівається повернутися на Олімп надважкого дивізіону. За останні 4 місяці ексчемпіон світу проведе свій другий поєдинок.

Читайте також Усик офіційно проведе бій проти Дюбуа: дата та місце

Зустріч старих знайомих

У четвер, 6 липня, відбулося офіційне оголошення наступного поєдинку Джошуа. Суперником колишнього чемпіона світу стане Ділліан Вайт на прізвисько "Викрадач трупів". Поєдинок двох топ-боксерів відбудеться у Лондоні 12 серпня.

Це буде друга зустріч суперників. У 2015 році Ентоні Джошуа завдав першої поразки Вайту на профі-рингу та забрав титул чемпіона Великої Британії. Тоді Ей-Джею вистачило 7 раундів, щоб відправити "Викрадача трупів" на підлогу рингу.

Титуловані суперники

Зазначимо, що Ентоні Джошуа потрібно терміново виправляти статистику поєдинків. У 6 останніх боях олімпійський чемпіон-2012 зазнав трьох поразок, в тому числі дві від Олександра Усика.

Після фіаско у протистоянні з українцем, коли Ей-Джей втратив пояси WBA, WBO та IBF, Ентоні повернувся на ринг у квітні 2023 року. У 12-раундовому поєдинку Джошуа завдяки одностайному рішенню суддів здолав американця Джермейна Франкліна. Загалом 33-річний Джошуа на профі-рингу здобув 25 перемог (22 – нокаутом) та зазнав 3 поразок.

На два роки старший Вайт провів 32 поєдинки, у яких здобув 29 перемог (19 – нокаутом) та зазнав 3 поразок. Також брав участь у змішаних єдиноборствах і нпротягом 5 років займав першу сходинку в рейтингу найкращих кікбоксерів Великої Британії.