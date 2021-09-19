Бій з Джошуа принесе Усику найбільший гонорар у кар'єрі

Вже менше тижня залишилось до найбільш довгоочікуваного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Промоутер українця заговорив про шалений гонорар українського боксера.

Довгоочікуваний бій

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк відповів на питання про гонорар Олександра Усика за бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що українець отримає солідну суму.

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Красюк заявив, що гонорар за цей протистояння буде найбільшим у кар'єрі Усика. Однак на цьому українська команда не буде зупинятись.

Потенційно – так, це найбільший гонорар в кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду,

– сказав Красюк.

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