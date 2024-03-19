В один день з Усиком: бій Берінчик − Наваррете за титул WBO офіційно відбудеться 18 травня

Денис Берінчик незабаром може виграти перший престижний чемпіонський пояс. 18 травня українець вийде в ринг з Емануелем Наваррете.

Український боксер Денис Берінчик офіційно отримав шанс стати чемпіоном світу. Він проведе бій проти мексиканця Емануеля Наваррете, який володіє титулом WBO в другій напівлегкій вазі.

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Берінчик та Наваррете визначать нового чемпіона WBO

Титульний бій відбудеться 18 травня в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме основний пояс чемпіона світу WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, Берінчик є обов'язковим претендентом на титул WBO, оскільки посідає перший рядок у рейтингу Світової боксерської організації. Титул WBO наразі є вакантним, оскільки попередній чемпіон Девін Хейні піднявся в першу напівсередню вагу.

Станом на зараз Україна може похизуватись лише одним чинним чемпіоном світу з боксу серед професіоналів – Олександром Усиком, який того ж 18 травня поб'ється за усі пояси хевівейту проти британця Тайсона Ф'юрі.

Попередній бій Берінчика відбувся у серпні 2023 року, тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на профі-ринзі Денис провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.