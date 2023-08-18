"Буду різати ринг та знищу Усика": Дюбуа дав зухвалий прогноз на бій у Вроцлаві

"Регулярний" чемпіон WBA Даніель Дюбуа сподівається 26 серпня здійснити апсет та перемогти Олександра Усика. Британець наполегливо готувався до поєдинку.

Британський важковаговик Даніель Дюбуа провів тренувальний збір в іспанських горах. 25-річний боксер спарингував зі складними суперниками, щоб бути готовим до бою з Усиком.

До теми Очікуємо ворожу атмосферу на поєдинку з Усиком: що налякало тренера Дюбуа у Польщі

Дюбуа на словах вже переміг Усика

Під час інтерв'ю для промоутерської компанії Френка Воррена, Дюбуа зробив прогноз на поєдинок з українським чемпіоном. 25-річний британець впевнений у своїй перемозі, оскільки добре вивчив стиль Усика.

Я думаю, вони всі мене недооцінюють. Це буде мій час, щоб піднятися на вершину, відкинути все зайве і вийти на пік,

– запевнив Дюбуа.

Дюбуа у своїй кар'єрі мав лише одну поразку – від Джо Джойса у 2020 році. Втім, Даніель вважає Усика слабшим за срібного призера Олімпіади-2016.

"Я не думаю, що він сильніший за Джо. Що він має – це гарне пересування в рингу. Так що я буду різати ринг і знищу його! Слухайте сюди – я підготувався до цього, я готовий зробити справу!", – сказав Дюбуа.

Головне про бій Усик – Дюбуа