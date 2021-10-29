Бив "по горобцях": як гравець в Іспанії ганебно схибив з пенальті – відео

Гранада 28 жовтня приймала Хетафе у рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Гравець господарів зганьбився при виконанні пенальті, яке могло принести команді перемогу.

Курйозний промах

Перша частина матчу завершилась із мінімальною перевагою у рахунку Хетафе (0:1). На 78-й хвилині поєдинку Гранада отримала чудовий шанс, щоб зрівняти цифри на табло – пенальті.

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До 11-метрової позначки підійшов Луїс Хав'єр Суарес. Перед пробивання головний тренер господарів взявся за голову, заплющив очі, щоб навіть не бачити цей момент.

23-річний нападник дуже невдало виконав удар із 11 метрів. М'яч після його пострілу пролетів високо над поперечиною. Як ще кажуть: "Пробив по горобцях". Відразу після удару Суарес показав пальцем на позначку. Він вказав на нерівність газону, яка завадила йому забити.

Але втримати переможний результат Хетафе не зміг. Вже на останній компенсованій хвилині нічию для господарів вирвав Хорхе Маліна. Матч закінчився мировою – 1:1.

Такий результат не дозволив обом клубам вибратись із підвалин турнірної таблиці Ла Ліги. Гранада з 8 очками йде на 17-й позиції. А Хетафе з 3 пунктами розташовується на останньому 20-му місці.

Відео промаху з пенальті