Бісіклета Левандовського у ворота Динамо претендує на звання найкращого голу ЛЧ

25 листопада 2021 , 10:38
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Джерело:

УЄФА

Цього тижня у Лізі чемпіонів було чимало красивих голів. Нападник Баварії Роберт Левандовський претендує на звання автора найкращого взяття воріт у цьому турі.

Чотири голи-красені

Польський форвард Баварії відзначився неймовірним голом у воротах Динамо. Роберт Левандовський ударом через себе прошив сітку воріт Георгія Бущана.

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Також УЄФА виділила ще три взяття воріт.

Хто претендує на звання найкращого голу тижня

  • Педру Гонсалвеш (Спортинг)
  • Роберт Левандовський (Баварія)
  • Тьяго Алькантара (Ліверпуль)
  • Сільван Хефті (Янг Бойз)

Відео голів

Як забивали претенденти у Лізі чемпіонів

Гонсалвеш став автором двох голів у ворота дортмундської Боруссії. Міг Педру оформити хет-трик, але реалізувати 11-метровий удар не зміг. Футболіст ударом в один дотик забив німцям після добивання (3:1).

Ще одне взяття воріт, яке претендує потрапило у номінацію, відбулось у матчі Янг Бойз – Аталанта. У поєдинку бергамівський клуб врятувався від поразки. Один із голів господарів забив Сільван Хефті.

Четвертим кандидатом став Тьяго Алькантара. Півзахисник ударом в один дотик зіграв на добиванні. Постріл вийшов таки потужним та точним, що голкіпер Порту не зміг дотягнутись до м'яча. Більярдна гармата вдалась футболісту.