Бісіклета Левандовського у ворота Динамо претендує на звання найкращого голу ЛЧ

Цього тижня у Лізі чемпіонів було чимало красивих голів. Нападник Баварії Роберт Левандовський претендує на звання автора найкращого взяття воріт у цьому турі.

Чотири голи-красені

Польський форвард Баварії відзначився неймовірним голом у воротах Динамо. Роберт Левандовський ударом через себе прошив сітку воріт Георгія Бущана.

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Також УЄФА виділила ще три взяття воріт.

Хто претендує на звання найкращого голу тижня

Педру Гонсалвеш (Спортинг)

Роберт Левандовський (Баварія)

Тьяго Алькантара (Ліверпуль)

Сільван Хефті (Янг Бойз)

Відео голів

Як забивали претенденти у Лізі чемпіонів

Гонсалвеш став автором двох голів у ворота дортмундської Боруссії. Міг Педру оформити хет-трик, але реалізувати 11-метровий удар не зміг. Футболіст ударом в один дотик забив німцям після добивання (3:1).

Ще одне взяття воріт, яке претендує потрапило у номінацію, відбулось у матчі Янг Бойз – Аталанта. У поєдинку бергамівський клуб врятувався від поразки. Один із голів господарів забив Сільван Хефті.

Четвертим кандидатом став Тьяго Алькантара. Півзахисник ударом в один дотик зіграв на добиванні. Постріл вийшов таки потужним та точним, що голкіпер Порту не зміг дотягнутись до м'яча. Більярдна гармата вдалась футболісту.