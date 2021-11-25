Бісіклета Левандовського у ворота Динамо претендує на звання найкращого голу ЛЧ
Джерело:УЄФА
Цього тижня у Лізі чемпіонів було чимало красивих голів. Нападник Баварії Роберт Левандовський претендує на звання автора найкращого взяття воріт у цьому турі.
Чотири голи-красені
Польський форвард Баварії відзначився неймовірним голом у воротах Динамо. Роберт Левандовський ударом через себе прошив сітку воріт Георгія Бущана.
До теми Тьяго більярдним ударом з дальньої відстані шокував Порту: відео голу Ліверпуля
Також УЄФА виділила ще три взяття воріт.
Хто претендує на звання найкращого голу тижня
- Педру Гонсалвеш (Спортинг)
- Роберт Левандовський (Баварія)
- Тьяго Алькантара (Ліверпуль)
- Сільван Хефті (Янг Бойз)
Відео голів
Як забивали претенденти у Лізі чемпіонів
Гонсалвеш став автором двох голів у ворота дортмундської Боруссії. Міг Педру оформити хет-трик, але реалізувати 11-метровий удар не зміг. Футболіст ударом в один дотик забив німцям після добивання (3:1).
Ще одне взяття воріт, яке претендує потрапило у номінацію, відбулось у матчі Янг Бойз – Аталанта. У поєдинку бергамівський клуб врятувався від поразки. Один із голів господарів забив Сільван Хефті.
Четвертим кандидатом став Тьяго Алькантара. Півзахисник ударом в один дотик зіграв на добиванні. Постріл вийшов таки потужним та точним, що голкіпер Порту не зміг дотягнутись до м'яча. Більярдна гармата вдалась футболісту.