Біля Лисичанська зник футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у складі ЗСУ

Футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у лавах ЗСУ, не виходить на зв'язок. Він знаходився на фронті поблизу Сіверська та Лисичанська.

Востаннє з журналістом спілкувалися 29 червня

Знайомі журналіста зазначають, що востаннє Олег виходив на зв'язок 29 червня. Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воює поблизу Сіверська та Лисичанська.

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Олег Ящук вже декілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії Росії пішов у Збройні Сили України.

Оголошення про розшук військового в соцмережах поширюють близькі та друзі Олега. Якщо є якась інформація, то вони просять звертатися за нижчевказаним на скриншоті телефоном.



Скриншот

Яка ситуація у Лисичанську