Біля Лисичанська зник футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у складі ЗСУ
Джерело:фейсбук Олега Щербакова
Футбольний журналіст Олег Ящук, який воює у лавах ЗСУ, не виходить на зв'язок. Він знаходився на фронті поблизу Сіверська та Лисичанська.
Востаннє з журналістом спілкувалися 29 червня
Знайомі журналіста зазначають, що востаннє Олег виходив на зв'язок 29 червня. Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воює поблизу Сіверська та Лисичанська.
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Олег Ящук вже декілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії Росії пішов у Збройні Сили України.
Оголошення про розшук військового в соцмережах поширюють близькі та друзі Олега. Якщо є якась інформація, то вони просять звертатися за нижчевказаним на скриншоті телефоном.
Скриншот
Яка ситуація у Лисичанську
- Росіяни постійно обстрілюють Лисичанськ: вороги зараз закріплюються у місті. Війська агресора мають великі втрати, проте вперто просуваються вперед. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- У Генштабі підтвердили, що росіяни справді закріплюються в Лисичанську. Також ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але змушений був відійти.
- Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували.
- В Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуацію у Лисичанську, заявили, що відведення українських військ до Сіверська (Донецька область) дозволить ЗСУ знизити ризик негайного оточення російськими окупантами.