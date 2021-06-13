Більшість деталей погоджені, – у Джошуа заявили, що відправили контракт Усику

Оголошення поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися вже найближчим часом. Сторона Джошуа заявила, що відправила промоутеру Усика контракт на бій.

Деталі бою Усик – Джошуа узгоджені

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів свіжі деталі про ситуацію з переговорами щодо організації бою між чемпіоном WBA, WBO і IBF та Олександром Усиком.

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Він зазначив, що відправив Олександру Красюку, промоутеру Усика, угоду на бій. За словами Хірна, більшість деталей поєдинку узгоджені.

Ми відправили угоду Олександр Красюк в середу або четвер. Так що ми просто чекаємо коментар. Ми не чекаємо багато коментарів, тому що більшість деталей вже узгоджені. Сподіваюся, впораємося на цьому тижні,

– сказав Хірн.

Коли бій Усик – Джошуа