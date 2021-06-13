Більшість деталей погоджені, – у Джошуа заявили, що відправили контракт Усику

13 червня 2021 , 19:12
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Джерело:

iFL TV

Оголошення поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа може відбутися вже найближчим часом. Сторона Джошуа заявила, що відправила промоутеру Усика контракт на бій.

Деталі бою Усик – Джошуа узгоджені

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів свіжі деталі про ситуацію з переговорами щодо організації бою між чемпіоном WBA, WBO і IBF та Олександром Усиком.

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Він зазначив, що відправив Олександру Красюку, промоутеру Усика, угоду на бій. За словами Хірна, більшість деталей поєдинку узгоджені.

Ми відправили угоду Олександр Красюк в середу або четвер. Так що ми просто чекаємо коментар. Ми не чекаємо багато коментарів, тому що більшість деталей вже узгоджені. Сподіваюся, впораємося на цьому тижні,
– сказав Хірн.

Коли бій Усик – Джошуа

  • Нещодавно Едді Хірн повідомив, що поєдинок Усик – Джошуа може пройти 18 або 25 вересня у Лондоні. Швидше за все, бій прийме стадіон Тоттенхема.
  • На кону поєдинку будуть всі три титули, хоча Усик офіційний претендент тільки по лінії WBO.
  • Бій Усика та Джошуа став можливим після того, як чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі програв суд Деонтею Уайлдеру. Ф'юрі зобов'язали 24 липня зустрітися з Уайлдером.
  • Через рішення суду зірвався поєдинок між Ф'юрі та Джошуа.
Автор: Михайло Гема