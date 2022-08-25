Більше не мільярдер: власник Металіста Ярославський втратив дві третини статків через війну

Власник футбольного клубу Металіст Харкова Олександр Ярославський перестав бути мільярдером. Через війну він втратив близько 620 мільйонів доларів вартості активів.

У 2021 році Forbes оцінив статки Ярославського у 820 мільйонів доларів, тоді він посів 9-те місце у списку найбагатших людей України. На початку лютого Forbes переоцінив його статки в 1 мільярд доларів. За 6 місяців війни вартість його активів упала на 62% – до 390 мільйонів доларів.

Варте уваги Все як було, так і залишилось, – Вернидуб прокоментував своє повернення в УПЛ

Найбільше подешевшали активи, які були обстріляні російськими військовими. Аеропорт Харків втратив 81% вартості, або 65 мільйонів доларів, Кременчуцький НПЗ – 78%, "Харківський тракторний завод" – 75%.

Але не знецінились шістдесятиметрова яхта Kaiser вартістю 50 мільйонів доларів.



Скільки втратив Ярославський за шість місяців війни / Ілюстрація Forbes

Найбільші втрати

На території Харківського тракторного заводу Ярославський планував побудувати технопарк "Екополіс ХТЗ" на площі в 450 гектарів. До 2035 року бізнесмен планував розгорнути тут величезний технопарк з IT- і R&D-кластерами. Першим резидентом стала китайська телекомкорпорація ZTE. Велись переговори з Alibaba Group, Huawei та американською Cisco. Після початку війни російські військові повністю знищили ХТЗ.

Серед активів Ярославського і мережа ТРЦ "Караван". У Харкові цей торгово-розважальний центр пошкоджено на 60%. Водночас ТРЦ "Караван" в Дніпрі та Києві продовжують працювати. Наприклад "Караван" у Дніпрі – це один із найбільших торгово-розважальних центрів в місті.

Неодноразово був обстріляний Харківський аеропорт.

Ще одна вагома втрата – найбільший в Україні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, який пережив кілька ракетних обстрілів. Ярославському належить 28% підприємства.

З активів Ярославського в Харкові працює тільки його готель – Kharkiv Palace.

Варто нагадати, що футбольний клуб Металіст і далі перебуває у його власності – він там є президентом. І заявив, що продовжить фінансувати клуб. Хоча після втечі Ярославського за кордон головний тренер команди та декілька гравців перейшли до Дніпро-1. Туди ж перейшов і Євген Красніков, який пере тим займався поверненням Металіста до УПЛ.

Ярославський поїхав з України ще 10 лютого після смертельної аварії за участі автомобіля з його кортежу. 12 липня він повернувся в Україну, щоб здати ДНК-тест у цій справі. Але чи залишився він після цього в Україні – невідомо.