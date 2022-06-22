Більше не лідер Ліверпуля: Мане офіційно став гравцем Баварії

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про підписання Садіо Мане. Сенегалець уклав контракт із німецький клубом до 30 червня 2025 року.

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Епопея з трансфером Садіо Мане закінчена. Лівий вінгер збірної Сенегалу офіційно приміряв футболку мюнхенської Баварії. Футболіст більше не буде лідером атаки англійського Ліверпуля.

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Новий клуб сенегальця не розголошує фінансові деталі контракту. За інформацією ЗМІ, Баварія заплатила за Садіо близько 35 – 40 мільйонів євро.



Мане перейшов у Баварію / Фото німецького клубу

Мане прокоментував свій перехід у Бундеслігу. Садіо не став приховувати емоцій радості від такого трансферу у Німеччину та вже будує з новою командою далекоглядні плани.

"Я дуже щасливий, що нарешті опинився у Баварії в Мюнхені. Ми багато говорили, і я відчув великий інтерес з боку цього чудового клубу з самого початку, тому для мене не було жодних сумнівів. Настав правильний час для цього виклик. Я хочу багато чого досягти з цим клубом, і в Європі також. Під час свого перебування в Зальцбурзі я дивився багато ігор Баварії – мені дуже подобається цей клуб!", – сказав новобранець команди.

Відео презентації Мане

До цього переходу Садіо мав контракт із Ліверпулем, який був розрахований до кінця червня 2023 року.

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