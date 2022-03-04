Більше не легенда українського футболу, – Маліновський про мовчання Тимощука на війну в Україні

Все більше українських футболістів покидають команди, які виступають у ворожій Росії. Однак серед них немає легенди збірної України Анатолія Тимощука.

Маліновський: Для мене це дивно

Анатолій Тимощук – один із тих українців, які продовжують працювати у країні-агресора, яка напала на Україну. Вже йде дев'ятий день війни, а колишній гравець "синьо-жовтих" ніяк не відреагував на військові дії у його рідній країні.

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Футболіст бергамівського клубу похвалив хлопців, які покидають російські клуби.

"Воронін вчинив як одесит"

"Правильно, що хлопці залишили клуби. Я дуже люблю Одесу, в останні роки приходилося там бувати. Закохався в це місто. Воронін вчинив як одесит. Він – патріот своєї країни, скільки він дав збірній України. Він патріот свого міста, дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає в Одесу", – сказав Руслан.

Раніше до Тимощука звертався ексгравець української збірної Євген Левченко, а тепер не стримався півзахисник Аталанти Маліновський. Руслан здивований мовчанням ексгравця Баварії.

На думку Маліновського, Тимощук більше не є легендою українського футболу.

Щодо Тимощука, не знаю, це треба в нього запитати. Важко коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно. Не знаю. Але те, що він більше не легенда українського футболу, – це сто відсотків буде так. За ці дні про його заслуги перед країною вже всі забули,

– заявив Маліновський.

Тимощук із 2017 року працює у Зеніті. До цього виступав у клубі у ролі футболіста.

Українські футболісти покидають Росію

Першим заявив, що покидає російську територію був Андрій Воронін. Він працював помічником у московському Динамо.

Вслід за ним розірвав контракт із Зенітом Ярослав Ракіцький.

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