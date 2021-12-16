Білосюк знову закрила всі мішені та фінішувала у топ-20: ще три українки відібралися у персьют

У французькому Ансі завершилася перша гонка у рамках четвертого етапу кубку світу з біатлону. У спринті брали участь п'ять українок.

Ройселанд вдруге поспіль здобуває золото

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд впевнено здобула перемогу у спринтерській гонці. Вона чисто відпрацювала на обох вогневих рубежах та не лишила шансів своїм суперникам.

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Представниця Франції Анаїс Бескон програла Ройселанд 15 секунд та завоювала "бронзу". Шведська біатлоністка Ельвіра Карін Ебер знову демонструє неймовірну фізичну форму. З двома промахами вона посіла третє місце.

Четверо українок відібралися до персьюту

Олена Білосюк знову найкраща серед українок, вона фінішувала 18-й на позиції. Як і в попередній гонці Білосюк не форсувала подій та не квапилася на вогневому рубежі. Українці вдалося чисто закрити всі мішені на лежці. На другому вогневому рубежі Білосюк знову ж таки продемонструвала свою стовідсоткову влучність.

Дар'я Блашко першою з українок вийшла на старт. Біатлоністка схибила одного разу під час першої стрільби. Вже на стійці українка вийшла з рубежу з нулем. Вона провела якісне останнє коло та змогла поборотися за кілька позицій у фінішному протоколі. Вона посіла 29-місце.

Юлії Джимі частково вдалося реабілітуватися та покращити свою стрільбу у порівнянні з попередніми виступами. Спортсменка ідеально відпрацювала на першій стрільбі. На стійці Юлія не змогла повторити попередню влучність та припустилася двох хиб. У підсумку Джима опинилася на 40-му місці.

На позиції фінішувала Ірина Петренко. Пропри ідеальну стрільбу українка не змогла поборотися навіть за місце у топ-40.

Лише Ользі Абрамовій не вдалося пробитися до гонки переслідування. Вона тричі схибила на лежці та не закрила одну мішень на другому рубежі. Українка фінішувала на 94-й позиції.

Результати спринтерської гонки

1.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 20:22.0

2.Анаїс Бескон (Франція, 0+0) +15.4

3.Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0) +16.1

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18.Олена Білосюк (Україна, 0+0) +1:03.4

29. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +1:10.9

40.Юлія Джима (Україна, 0+2) +1:24.2

58. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:53.3

94. Ольга Абрамова (Україна, 3+1) +3:35.2