Білоруський біатлоніст загубив лижу під час Кубка світу: момент потрапив на відео

Білоруський біатлоніст Антон Смольський втратив лижу на першому колі мас-старту у рамках сьомого етапу Кубка світу в італійському Антхольці.

Після того, як екіпірування відкріпилося від черевика спортсмена, литовець Вітаутас Строля зумів його зловити і віддати назад Смольському.

Як це було Бенедікт Долль "вкрав" перемогу в Йоганнеса Бьо на останній стрільбі у мас-старті

Відео епізоду

В ефірі телеканалу Eurosport відомий російський коментатор Дмитро Круглов назвав це "незвичною історією". Журналіст розповів, що виробники кріплень давно врахували цю проблему та поставили спеціальні фіксатори. Круглов припустив, що Смольський, можливо, використав кріплення старого варіанту, зазначивши, що "незрозуміло, що сталося".

Як пройшла гонка

Гонку виграв Бенедікт Доль (Німеччина). Друге місце у представника Норвегії Йоганнеса Тінгнеса Бьо. Третім приїхав до фінішу ще один норвежець Штурла Легрейд.

Українські спортсмени у цій дисципліні участі не брали.