Білоруська спортсменка Тімановська перебуває під захистом Японії, – МОК
Джерело:DW
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська провела ніч 2 липня в готелі Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті запевняють, що спортсменка перебуває під охороною влади Японії.
Спортсменка у безпеці, – МОК
Тімановська ночувала в готелі токійського аеропорту Ханеда. Про це заявив голова пресслужби МОК Марк Адамс.
До теми Чехія готова надати прихисток спортсменці Тімановській, яка боїться повертатись в Білорусь
Завдання номер один – її безпека. Нам потрібно вислухати Тімановську і підтримати її рішення. Що стосується спорту, ми їй будемо допомагати. Що стосується інших сфер, то в інших є інструменти, щоб їй допомогти, це вже за межами МОК,
– сказав Адамс.
Він наголосив, що МОК може переглянути умови участі білоруської делегації в Олімпійських іграх. Зауважимо, що раніше офіційним білоруським персонам заборонили бути на змаганнях. Це зробили для того, щоб спортсмени могли брати участь в Олімпіаді-2020 без будь-яких перешкод.
МОК вимагає від національного олімпійського комітету Білорусі надати пояснення ситуації з Тімановською. Після цього вирішуватимуть питання про запровадження нових санкцій.
Що відомо про скандал з Тімановською
- 1 серпня спортсменку намагалися вивезти з Японії, бо вона публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. Дівчина обурилася, що начальство помилилося в документах і вона змушена була бігти не ту дистанцію.
- Представники олімпійського комітету Білорусі купили легкоатлетці квиток на літак додому та везли в аеропорт під охороною.
- Однак дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.