Білоруська спортсменка Тімановська перебуває під захистом Японії, – МОК

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська провела ніч 2 липня в готелі Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті запевняють, що спортсменка перебуває під охороною влади Японії.

Спортсменка у безпеці, – МОК

Тімановська ночувала в готелі токійського аеропорту Ханеда. Про це заявив голова пресслужби МОК Марк Адамс.

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Завдання номер один – її безпека. Нам потрібно вислухати Тімановську і підтримати її рішення. Що стосується спорту, ми їй будемо допомагати. Що стосується інших сфер, то в інших є інструменти, щоб їй допомогти, це вже за межами МОК,

– сказав Адамс.

Він наголосив, що МОК може переглянути умови участі білоруської делегації в Олімпійських іграх. Зауважимо, що раніше офіційним білоруським персонам заборонили бути на змаганнях. Це зробили для того, щоб спортсмени могли брати участь в Олімпіаді-2020 без будь-яких перешкод.

МОК вимагає від національного олімпійського комітету Білорусі надати пояснення ситуації з Тімановською. Після цього вирішуватимуть питання про запровадження нових санкцій.

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