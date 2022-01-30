Білорусь заборонила своїм спортсменам спілкуватися з журналістами на Олімпіаді

Національний олімпійський комітет Білорусі заборонив спортсменам спілкуватися з журналістами на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні. Спортсмени зможуть давати коментарі тільки білоруським ЗМІ.

Повідомляється, що членам спортивної делегації Білорусі на Олімпійських іграх дозволено спілкуватися лише з представниками ЗМІ, акредитованими НОК Білорусі.

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Інші деталі наразі не повідомляються.

Білорусь на Олімпіаді-2022

Кваліфікаційні вимоги для участі на Олімпійських іграх виконали 28 білоруських атлетів. Білорусь у Пекіні буде представлена в шести видах спорту.

У жіночій лижній акробатиці для Білорусі було виділено одну додаткову ліцензію, яку отримала Анастасія Андріянова.

Білоруські лижниці скаржилися на дискваліфікації через підтримку опозиції

Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович поскаржилися, що вони пропустили кваліфікаційні змагання для участі в зимових Олімпійських іграх через рішення влади.

Місцеві чиновники звинуватили спортсменок у підтримці опозиції. Андріюк та Долідович заявили, що Білоруський лижний союз деактивував їх індивідуальні ідентифікаційні номери, необхідні для участі в змаганнях.

У підсумку лижниці не поїдуть на Ігри в Пекіні.

. Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого.