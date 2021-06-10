Білорусь хочуть відсторонити від участі в міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою

Примусово посаджений у Мінську літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту може створити Білорусі проблеми й на спортивній арені. Білорусь хочуть відсторонити від участі в міжнародних змаганнях.
Білорусі загрожує бан
Європарламент закликає Раду Євросоюзу ввести нові санкції проти Білорусі, які спричинені посадкою літака Ryanair у Мінську.
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Євродепутати виступили за виключення Білорусі з міжнародних спортивних організацій, включаючи Міжнародний олімпійський комітет (МОК).
Також євродепутати хочуть припинити участь національних команд Білорусі в чемпіонатах Європи та світу за всіма спортивними дисциплінами, включаючи Олімпійські ігри в Токіо-2020, а також міжнародні клубні турніри й заходи.
- Голосування по резолюції відбудеться 10 червня. Слід зазначити, що документ не є обов'язковим до виконання, а більш рекомендаційний.
У Мінську посадили літак Ryanair: що відомо
- У 2020 році у Білорусі відбулися вибори президента. Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі попри очевидні фальсифікації та недопуск до виборів опозиціонерів.
- Це спричинило масові протести у Білорусі. Проти людей вивели силовиків, які жорстоко придушували протести.
- Лідером опозиції був Роман Протасевич, колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta. Він був затриманий після посадки літака авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс.
- Повітряне судно екстрено приземлилося у Мінську через повідомлення про мінування. Цивілізований світ одразу засудив дії диктатора Лукашенка.