Білорусь хочуть відсторонити від участі в міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою

10 червня 2021 , 17:46
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Джерело:

сайт Європарламента

Примусово посаджений у Мінську літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту може створити Білорусі проблеми й на спортивній арені. Білорусь хочуть відсторонити від участі в міжнародних змаганнях.

Білорусі загрожує бан

Європарламент закликає Раду Євросоюзу ввести нові санкції проти Білорусі, які спричинені посадкою літака Ryanair у Мінську.

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Євродепутати виступили за виключення Білорусі з міжнародних спортивних організацій, включаючи Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Також євродепутати хочуть припинити участь національних команд Білорусі в чемпіонатах Європи та світу за всіма спортивними дисциплінами, включаючи Олімпійські ігри в Токіо-2020, а також міжнародні клубні турніри й заходи.

  • Голосування по резолюції відбудеться 10 червня. Слід зазначити, що документ не є обов'язковим до виконання, а більш рекомендаційний.

У Мінську посадили літак Ryanair: що відомо

  • У 2020 році у Білорусі відбулися вибори президента. Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі попри очевидні фальсифікації та недопуск до виборів опозиціонерів.
  • Це спричинило масові протести у Білорусі. Проти людей вивели силовиків, які жорстоко придушували протести.
  • Лідером опозиції був Роман Протасевич, колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta. Він був затриманий після посадки літака авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс.
  • Повітряне судно екстрено приземлилося у Мінську через повідомлення про мінування. Цивілізований світ одразу засудив дії диктатора Лукашенка.
Автор: Михайло Гема