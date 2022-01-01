Білодід, Магучіх, Беленюк взяли участь у новорічному привітанні Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним вітанням. Участь у зверненні президента взяли відразу декілька спортсменів.

Спортсмени у зверненні Зеленського

Серед чинних спортсменів участь у відеозверненні взяли олімпійський чемпіон 2020 у греко-римській боротьбі Жан Беленюк, бронзові призерки Олімпіади у Токіо Дарія Білодід та Ярослава Магучіх.

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Також участь у зверненні взяв чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв, який наразі відсторонений через допінг, і 10-кратний паралімпійський чемпіон Максим Крипак.

Серед колишніх спортсменів були дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное-одиночці Юрій Чебан та олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною та президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Зеленський: Герої з надможливостями

У своєму зверненні президент згадав про виступ України на Олімпійських іграх, де Жан Беленюк здобув для нашої країни єдине "золото".

Як ми раділи кожній медалі наших олімпійців! Здається, здобували кожну медаль разом. Бігли поруч з ними, перепливали басейни та боролися разом із Беленюком. Як усі жартували, що вперше політик та народний депутат не вивозять, а привозять золото до України,

– сказав Зеленський.

Президент відзначив виступ українців на Паралімпіаді, де наша збірна виборола 98 нагород.

"А як ми вболівали за наших паралімпійців! 98 медалей… 98 медалей говорять про одне – вони не люди з інвалідністю, а вони – герої з надможливостями", – зазначив Зеленський.

Президент згадав про перемогу Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа та виступ України на Євро-2020.

А як ми вболівали за нашу збірну з футболу Євро? Вона об'єднала нас усіх і зробила щасливими наших заспокійливих виробників. Україна – у топ-8 найкращих у Європі. І це звучить круто! І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли лише тому, що наші хлопці не бажали зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером,

– пожартував Зеленський.

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