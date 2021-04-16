Білодід через травму не змогла виступити у фіналі Чемпіонату Європи та стала віцечемпіонкою

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід не зуміла стати чемпіонкою Європи у 2021 році. Хоча українка дійшла до фіналу.

На чемпіонаті Європи 2021 року Білодід знову могла здобути чемпіонське звання. До цього вона двічі перемагала на турнірі у 2017 та 2019 році. Але у 2021 році на заваді цьому стала травма.

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Перший раунд Білодід пропускала, тож стартувала одразу з другого. І не мала проблем з італійкою Франческою Мілані. У чвертьфіналі вона так само розібралася зі словенкою Марушею Штангар.

Вже у півфіналі на Білодід очікувало протистояння з росіянкою Іриною Долговою. Бій видався нелегким, а перемогу українка здобула за секунду до закінчення сутички. Та саме в цьому моменті вона і отримала травму. На фінальний бій проти Дістаї Краснікі з Косова Білодід не вийшла.

Відтак Білодід стала срібною призеркою чемпіонату Європи 2021 року.