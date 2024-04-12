Яскравий старт України: Леся Цуренко з камбеком здобула перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг

Цуренко мала проблеми у протистоянні з румункою Аною Богдан. Втім переконливі другий та третій сети змогли подарувати українці перемогу.

У Флориді стартувало протистояння за участю України в рамках кваліфікації Біллі Джин Кінг Кап. Наші тенісистки отримали у суперниці збірну Румунії, пише 24 канал.

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Красивий камбек Цуренко

В одиночних протистояннях нашу країну представляють Еліна Світоліна та Леся Цуренко. У свою чергу в парному матчі зіграють сестри Надія та Людмила Кіченок.

Першою на ґрунтовий корт у Фернандіна Біч вийшла Цуренко. Її суперницею стала 64-та ракетка світу Ана Богдан. Старт гри виявився за румункою, яка перемогла у першому сеті з рахунком 6:3.

Втім нашій тенісистці вдався ефектний камбек. Спочатку Леся зрівняла рахунок по сетах, віддавши Богдан лише два гейми (6:2). А фінальний сет українка виграла "під нуль" (6:0).

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У наступному матчі протистояння Еліна Світоліна гратиме проти Жаклін Крістіан. Завтра ж українки поміняються суперницями та проведуть ще по одній дуелі. У свою чергу сестри Кіченок мають зіграти у парному розряді проти Мари Гае та Анки Тодоні.

Відеоогляд матчу Цуренко – Богдан: