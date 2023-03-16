Знову без Калініної: Україна назвала склад на матчі Біллі Джин Кап проти Чехії

Тренер жіночої команди Михайло Філіма визначився із квартетом тенісисток, які боротимуться за путівку в основну сітку турніру. Суперником України стане одна з найкращих збірних світу.

Вже у квітні жіноча збірна України з тенісу візьме участь у кваліфікації Біллі Джин Кап. Суперником команди Михайла Філіми стане збірна Чехії.

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Тренер оприлюднив склад команди на битву. До заявки увійшли чотири тенісистки – Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Людмила Кіченок.

Перші дві спортсменки мають зійтись проти чеських представниць у одиночних дуелях, тоді як Завацька та Кіченок, скоріш за все, зіграють у парному протистоянні.

А ось перша ракетка країни Ангеліна Калініна вкотре не потрапила до збірної. Матчі проти Чехії пройдуть 14-15 квітня. Україна є номінальним господарем пари, але вдома наша команда не може приймати суперника через воєнний стан.

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Тому наша команда прийняла рішення провести ігри в Туреччині (Белек). Покриття кортів – ґрунт. Перемога у цій дуелі дозволить українкам потрапити в основну сітку Біллі Джин Кап, який пройде з 7 по 12 листопада.