Більбао, Дублін і Глазго ризикують втратити право проведення Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу-2020 може не відбутися у 12 різних містах, як планувалося раніше. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія) та Глазго (Шотландія) можуть втрати право прийняти Євро-2020.

Чому міста можуть втратити право на Євро-2020

УЄФА розглядає позбавлення Більбао, Дубліна і Глазго права провести матчі Євро-2020 через те, що вони не можуть гарантувати присутність вболівальників на трибунах.

Це важливо Велика Британія офіційно готова прийняти більше матчів Євро-2020

В УЄФА хочуть, щоб стадіони під час матчів Євро-2020 були заповнені принаймні на 50%.

Відтак, УЄФА готовий виключити ті міста, які не можуть гарантувати значну кількість глядачів, враховуючи очікуване ослаблення пандемії COVID-19 до червня.

Як інформує BBC, Ірландія та Шотландія досі не надали УЄФА жодних гарантій щодо допуску вболівальників на стадіони. У Дубліні та Глазго мають відбутися по 4 матчів Євро-2020.

За інформацією BBC, у Дубліні та Глазго наразі ситуація з допуском вболівальників на стадіони "дуже погана".

Велика Британія готова прийняти більше матчів

Уряд Великої Британії заявив, що Сполучене Королівство готове прийняти додаткові матчі чемпіонату Європи.

Попередньо у Лондоні має відбутися 7 матчів Євро-2020. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Британія готова взяти на себе організацію більшої кількості поєдинків.

Євро-2020 має стартувати 11 червня у Римі матчем Туреччина – Італія. Турнір має пройти у 12 містах Європи:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу