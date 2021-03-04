Більбао, Дублін і Глазго ризикують втратити право проведення Євро-2020

Джерело:APNews
Чемпіонат Європи з футболу-2020 може не відбутися у 12 різних містах, як планувалося раніше. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія) та Глазго (Шотландія) можуть втрати право прийняти Євро-2020.
УЄФА розглядає позбавлення Більбао, Дубліна і Глазго права провести матчі Євро-2020 через те, що вони не можуть гарантувати присутність вболівальників на трибунах.
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В УЄФА хочуть, щоб стадіони під час матчів Євро-2020 були заповнені принаймні на 50%.
Відтак, УЄФА готовий виключити ті міста, які не можуть гарантувати значну кількість глядачів, враховуючи очікуване ослаблення пандемії COVID-19 до червня.
Як інформує BBC, Ірландія та Шотландія досі не надали УЄФА жодних гарантій щодо допуску вболівальників на стадіони. У Дубліні та Глазго мають відбутися по 4 матчів Євро-2020.
За інформацією BBC, у Дубліні та Глазго наразі ситуація з допуском вболівальників на стадіони "дуже погана".
Євро-2020 має стартувати 11 червня у Римі матчем Туреччина – Італія. Турнір має пройти у 12 містах Європи:
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу