Учасницю Олімпіади-2024 облив бензином і підпалив її хлопець: в якому стані спортсменка
Джерело:ESPN
Жахливий інцидент стався в Кенії. Легкоатлетка з Уганди Ребекка Чептегей зазнала атаки від свого бойфренда.
Бігунка, яка на Іграх у Парижі брала участь у марафоні, потрапила до лікарні з численними опіками тіла. Подробиці жорстокого злочину повідомила поліція угандійського міста Ендебес.
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Сварка, яка вийшла з-під контролю
33-річна Чептегей постраждала від свого хлопця Діксона Ндієми. Він облив атлетку бензином з каністри, після чого підпалив її.
Зазначається, що це сталося в будинку Ребекки. Між парою відбулася сварка щодо земельної ділянки, яка закінчилася неадекватним вчинком чоловіка.
Спортсменку врятували сусіди, які жили поряд і втрутилися у конфлікт. У результаті, обидва учасники сварки потрапили у лікарню з опіками, які у відомої легкоатлетки сягають 75 відсотків ураження тіла. Наразі за її життя борються лікарі.
Довідка. На Олімпійських іграх у жіночому марафоні Ребекка Чептегей у фіналі посіла 44-те місце з результатом у 2:32:14 години. Цей час став для неї найкращим у сезоні-2024.
Короткі відомості про Ребекку Чептегей
- Спортсменка з Уганди, яка спеціалізується на бігу на довгі дистанції
- Чемпіонка світу-2021 з гірського та трейл бігу
- У 2016 році здобувала "бронзу" в півмарафоні в Китаї.