Біатлонний календар: розклад усіх гонок Кубка і чемпіонату світу в сезоні-2023/24

25 листопада етапом Кубка світу в шведському Естерсунді стартує новий біатлонний сезон. Пропонуємо до вашої уваги календар усіх головних стартів у сезоні-2023/24.

Вже зовсім скоро розпочнеться новий біатлонний сезон. Сайт 24 Каналу оперативно висвітлюватиме всі гонки та ключові події.

Читайте також: "Досить небезпечно": Підручний пояснив, чому спортсменів з РФ не слід повертати до змагань

У межах сезону-2023/24 відбудеться дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який пройде в лютому у чеському Нове-Мєсто.

Стартує сезон Кубка світу етапом у шведському Естерсунді, який розпочнеться 25 листопада 2023 року. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.

1-й етап (25 листопада - 3 грудня) Естерсунд, Швеція

25.11 (13:30) | Сингл-мікст

25.11 (15:50) | Змішана естафета

26.11 (12:20) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

26.11 (15:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

29.11 (16:20) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

30.11 (16:20) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

01.12 (15:45) | Жіночий спринт (7,5 км)

02.12 (15:45) | Чоловічий спринт (10 км)

03.12 (15:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

03.12 (17:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

2-й етап (8-10 грудня) Гохфільцен, Австрія

08.12 (12:30) | Чоловічий спринт (10 км)

08.12 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)

09.12 (13:15) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

09.12 (15:45) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

10.12 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

10.12 (15:15) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

3-й етап (14-17 грудня) Ленцергайде, Швейцарія

14.12 (15:15) | Жіночий спринт (7,5 км)

15.12 (15:15) | Чоловічий спринт (10 км)

16.12 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

16.12 (15:30) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

17.12 (13:30) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

17.12 (15:45) | Чоловічий мас-старт (15 км)

4-й етап (4-7 січня) Обергоф, Німеччина

04.01 (13:30) | Чоловічий спринт (10 км)

05.01 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)

06.01 (13:25) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

06.01 (15:40) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

07.01 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7.5 км)

07.01 (15:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

5-й етап (10-14 січня) Рупольдінг, Німеччина

10.01 (15:30) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

11.01 (15:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

12.01 (15:30) | Жіночий спринт (7,5 км)

13.01 (15:30) | Чоловічий спринт (10 км)

14.01 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

14.01 (15:45) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

6-й етап (18-21 січня) Антхольц-Антерсельва, Італія

18.01 (15:20) | Чоловіча коротка індивідуальна гонка (15 км)

19.01 (15:20) | Жіноча коротка індивідуальна гонка (12,5 км)

20.01 (13:55) | Одиночна змішана естафета

20.01 (15:45) | Змішана естафета

21.01 (13:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)

21.01 (15:45) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

Чемпіонат світу (7-18 лютого) Нове-Мєсто-на-Мораве, Чехія

07.02 (18:20) | Змішана естафета

09.02 (18:20) | Жіночий спринт (7,5 км)

10.02 (18:05) | Чоловічий спринт (10 км)

11.02 (15:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

11.02 (18:05) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

13.02 (18:10) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

14.02 (18:20) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

15.02 (19:00) | Одиночна змішана естафета

17.02 (14:45) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

17.02 (17:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

18.02 (15:15) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

18.02 (17:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)

7-й етап (29 лютого - 3 березня) Голменколлен, Норвегія

29.02 (15:15) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

01.03 (15:15) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

02.03 (14:20) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

02.03 (16:20) | Чоловічий мас-старт (15 км)

03.03 (13:45) | Одиночна змішана естафета

03.03 (15:45) | Змішана естафета

8-й етап (8-10 березня) Солт-Лейк-Сіті, США

08.03 (21:25) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

09.03 (00:00) | Жіночий спринт (7,5 км)

09.03 (21:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

10.03 (00:00) | Чоловічий спринт (10 км)

10.03 (18:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

10.03 (19:50) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

9-й етап (14-17 березня) Кенмор, Канада