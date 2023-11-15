Біатлонний календар: розклад усіх гонок Кубка і чемпіонату світу в сезоні-2023/24

15 листопада 2023, 22:58
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25 листопада етапом Кубка світу в шведському Естерсунді стартує новий біатлонний сезон. Пропонуємо до вашої уваги календар усіх головних стартів у сезоні-2023/24.

Вже зовсім скоро розпочнеться новий біатлонний сезон. Сайт 24 Каналу оперативно висвітлюватиме всі гонки та ключові події.

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У межах сезону-2023/24 відбудеться дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який пройде в лютому у чеському Нове-Мєсто.

Стартує сезон Кубка світу етапом у шведському Естерсунді, який розпочнеться 25 листопада 2023 року. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.

1-й етап (25 листопада - 3 грудня) Естерсунд, Швеція

  • 25.11 (13:30) | Сингл-мікст
  • 25.11 (15:50) | Змішана естафета
  • 26.11 (12:20) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
  • 26.11 (15:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
  • 29.11 (16:20) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
  • 30.11 (16:20) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
  • 01.12 (15:45) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 02.12 (15:45) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 03.12 (15:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 03.12 (17:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

2-й етап (8-10 грудня) Гохфільцен, Австрія

  • 08.12 (12:30) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 08.12 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 09.12 (13:15) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
  • 09.12 (15:45) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 10.12 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
  • 10.12 (15:15) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

3-й етап (14-17 грудня) Ленцергайде, Швейцарія

  • 14.12 (15:15) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 15.12 (15:15) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 16.12 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 16.12 (15:30) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
  • 17.12 (13:30) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
  • 17.12 (15:45) | Чоловічий мас-старт (15 км)

4-й етап (4-7 січня) Обергоф, Німеччина

  • 04.01 (13:30) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 05.01 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 06.01 (13:25) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
  • 06.01 (15:40) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 07.01 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7.5 км)
  • 07.01 (15:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

5-й етап (10-14 січня) Рупольдінг, Німеччина

  • 10.01 (15:30) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
  • 11.01 (15:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
  • 12.01 (15:30) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 13.01 (15:30) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 14.01 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 14.01 (15:45) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

6-й етап (18-21 січня) Антхольц-Антерсельва, Італія

  • 18.01 (15:20) | Чоловіча коротка індивідуальна гонка (15 км)
  • 19.01 (15:20) | Жіноча коротка індивідуальна гонка (12,5 км)
  • 20.01 (13:55) | Одиночна змішана естафета
  • 20.01 (15:45) | Змішана естафета
  • 21.01 (13:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)
  • 21.01 (15:45) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

Чемпіонат світу (7-18 лютого) Нове-Мєсто-на-Мораве, Чехія

  • 07.02 (18:20) | Змішана естафета
  • 09.02 (18:20) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 10.02 (18:05) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 11.02 (15:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 11.02 (18:05) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
  • 13.02 (18:10) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
  • 14.02 (18:20) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
  • 15.02 (19:00) | Одиночна змішана естафета
  • 17.02 (14:45) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
  • 17.02 (17:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
  • 18.02 (15:15) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
  • 18.02 (17:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)

7-й етап (29 лютого - 3 березня) Голменколлен, Норвегія

  • 29.02 (15:15) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
  • 01.03 (15:15) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
  • 02.03 (14:20) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
  • 02.03 (16:20) | Чоловічий мас-старт (15 км)
  • 03.03 (13:45) | Одиночна змішана естафета
  • 03.03 (15:45) | Змішана естафета

8-й етап (8-10 березня) Солт-Лейк-Сіті, США

  • 08.03 (21:25) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
  • 09.03 (00:00) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 09.03 (21:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
  • 10.03 (00:00) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 10.03 (18:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 10.03 (19:50) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

9-й етап (14-17 березня) Кенмор, Канада

  • 14.03 (18:40) | Жіночий спринт (7,5 км)
  • 15.03 (18:40) | Чоловічий спринт (10 км)
  • 16.03 (19:10) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
  • 16.03 (23:10) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
  • 17.03 (19:10) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
  • 17.03 (23:20) | Чоловічий мас-старт (15 км).
Автор: Денис Шаховець