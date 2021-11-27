Біатлоністка Семеренко відмовилася давати коментарі до кінця сезону
27 листопада 2021 , 15:06Читать новость на русском
Джерело:Tribuna.com
Багаторічна лідерка збірної України з біатлону Валентина Семеренко не даватиме коментарі до кінця сезону-2021/2022. Про це Семеренко оголосила після першої гонки в сезоні.
Різка позиція Семеренко
У шведському Естерсунді стартував 1-й етап Кубка світу з біатлону. В жіночій індивідуальній гонці Валентина Семеренко фінішувала 17-ю.
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Після фінішу індивідуальних перегонів Валентина Семеренко сказала, що спілкуватиметься з журналістами та даватиме коментарі після закінчення біатлонного сезону.
Семеренко – найкраща серед українок
- У першій гонці сезону Валентина продемонструвала найкращий результат серед представниць України.
- На останній стрільбі Семеренко допустила помилку останнім пострілом. Хвилина штрафу коштувала Валентині потенційного місця у топ-10.
- У минулому сезоні Семеренко тільки одного разу фінішувала у топ-20 особистих гонок. Валентина посіла 9-е місце у спринті в Контіолахті.