Зірковий біатлоніст Сімон Шемпп несподівано завершив кар'єру: причина

Титулований німецький біатлоніст Сімон Шемпп оголосив про завершення кар'єри. В останні роки 32-річний німець мав проблеми зі здоров'ям.

Джерело: фейсбук Сімона Шемппа

Сімон Шемпп опублікував прощальний пост, в якому оголосив, що йде з біатлону. Причиною завершення кар'єри Сімон назвав проблеми зі здоров'ям.

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Уже деякий час я відчуваю, що моє тіло більше не стабільне. На жаль, моя невгамовна воля не може це змінити. Урешті-решт, я не міг бути біатлоністом, яким я був довгий час, ні на тренуваннях, ні на змаганнях. Я не можу і не буду довше ігнорувати цей сигнал. Тож прийшов час завершити мою активну біатлонну кар'єру! Звісно, це найважче рішення моєї кар'єри, але воно є правильним і я почуваюся добре,

– написав Шемпп.

Сімон провів у біатлоні 20 років. Він подякував усім тренерам, партнерам по команді та вболівальникам.

"20 років ми проходили через абсолютно різні перешкоди. Упродовж 20 років ти вчив, що важка праця, амбіції, воля та пристрасть приносять результат. Я викладався на 100% заради цього виду спорту і завжди хотів відповідати своїм стандартам. Десятки тисяч кілометрів на тренуваннях, незліченні літри поту та багато труднощів позаду. Усе дало результат", – йдеться у зверненні Шемппа.

Шемпп опинився поза збірною Німеччини

Німецький біатлоніст востаннє проводив повноцінний сезон у 2017/18 роках.

У сезоні-2020/21 Сімон виступив тільки на одному етапі Кубка світу із семи. Він змагався в Оберхофі. Також Шемпп взяв участь у "Різдвяній гонці".

Шемпп пропускає чемпіонат Європи, який триває в Польщі, хоча був у заявці збірної Німеччини.

Досягнення Сімона Шемппа