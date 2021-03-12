Українка Джима у топ-5 у Нове-Мєсто, Екхофф виграла 6 поспіль спринт і побила рекорд Нойнер

У чеському Нове-Мєсто у п'ятницю, 12 березня, продовжився 9 етап Кубка світу з біатлону. Жіночу спринтерську гонку виграла норвежка Тіріль Екхофф. Найкраще з українок виступила Юлія Джима, яка фінішувала у топ-5.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Деніз Херрманн (Німеччина)

3. Доротея Вірер (Італія)

4. Франциска Пройсс (Німеччина)

5. Юлія Джима (Україна)

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26. Дар'я Блашко (Україна)

27. Анастасія Меркушина (Україна)

62. Валентина Семеренко (Україна)

88. Олена Підгрушна (Україна)

До речі Фійон-Має виграв спринт у Нове-Мєсто, українські біатлоністи за межами топ-30

Деталі гонки

Здавалося, що спринт виграє Деніз Херрманн, яка вдало відпрацювала на вогневих рубежах. Як відомо, якщо німкеня стріляє точно, то на дистанції її практично неможливо обійти.

Та це вдалося Тіріль Екхофф. Неймовірна норвежка попри штрафне коло здобула перемогу. Для неї це 11 перемога в сезоні та 6 поспіль виграний спринт.

Екхофф перевершила рекорд легендарної німкені Магдалени Нойнер. Та виграла 5 поспіль спринтів.

У підсумку Деніз Херрманн довелося задовольнитися срібною нагородою. Вона програла Екхофф 6 секунд.

Третій час та "бронзу" взяла представниця Італії Доротея Вірер. З чистою стрільбою Вірер програла Екхофф 10 секунд.

Потужний виступ Джими

Українська біатлоністка Юлія Джима була близька, щоб повторити досягнення тижневої давності. У суботу, 6 березня, Джима посіла 2 місце у спринті.

Цього разу Джима знову потужно спрацювала на стрільбі. Юлія посіла 5 місце, програвши Тіріль Екхофф 30 секунд. Юлія потрапила на квіткову церемонію – топ-6.

Другий найкращий результат серед українок продемонструвала Дар'я Блашко. Вона не закрила лишень одну мішень та продемонструвала 26 час.

Анастасія Меркушина, як і Джима, відпрацювала чисто на стрільбі, але була дещо гірша ходом. Анастасія посіла 27 сходину.

Валентина Семеренко допустила по одному промаху на двох вогневих рубежах та опинилася за межами топ-60, що дозволяє взяти участь у гонці переслідування. Семеренко показала 62 час.

Не задалася стрільба в лідерки нашої збірної Олени Підгрушної. На першій стрільбі Олена не закрила одну мішень, а після стіки пішла на 3 штрафні кола. Підгрушна посіла 88 сходинку.