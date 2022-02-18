Джима з найкращою стрільбою фінішувала на сьомому місці у мас-старті на Олімпіаді

На Олімпіаді-2022, у п'ятницю, 18 лютого відбувся мас-старт у жінок. Цією гонкою завершується змагання з біатлону на Іграх у Пекіні.

Падіння на початку гонки

До гонки з масовим стартом вдалося пробитися лише одній біатлоністці – Юлії Джимі. Українка мала 19-й стартовий номер, повідомляє 24 канал.

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Погода на біатлонному стадіоні у Чжанцзякоу знову ускладнила виступ спортсменкам. Потужний вітер та лютий холод були головними перешкодами на вогневих рубежах.

Початок мас-старту був не надто вдалим для українки. Юлія втратила координацію та впала на початку гонки. Схоже, що прикрий початок відгукнувся на стрільбищі. Під час першої стрільби Джима не закрила одну мішень. Через що Юлія опиналася наприкінці третього десятку.

Після чистої наступної стрільби українка відіграла відразу 14 позицій, таким чином Юлія опинилася на 9-му місці. Проте відставання від головної лідерки норвежки Тіріль Екгофф складало 1 хвилину 3 секунди.

Під час третьої стрільби вітер почав набирати оберти. Тому у більшості спортсменок були проблеми на стрільбищі. На жаль, під потужні пориви вітру потрапила і Джима. Українка схибила відразу два рази. Натомість француженка Жустін Брезаз-Буше перейняла лідерство.

Вирішальна стрільба

Останній рубіж Юлія завершила на позитивній ноті. Вона чисто закрила всі мішені. У підсумку українка фінішувала на 7-йпозиції.

Олімпійською чемпіонкою у мас-старті стала Брезаз-Буше. Компанію представниці Франції склали відразу дві норвежки. Тіріль Екгоф здобула "срібло", а Марте Олсбю Ройзеланд – "бронзу".

Результати жіночого мас-старту на Олімпіаді-2022

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція, 2+1+0+1) 40:18.0

2. Тіріль Екгофф (Норвегія, 0+0+2+2) +15.3

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0+2+2) +34.9

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7. Юлія Джима (1+0+2+0) +1:25.7