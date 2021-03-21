Тандреволд попри 5 промахів виграла мас-старт, Юлія Джима зупинилася за крок до топ-10

У шведському Естерсунді завершився міжнародний біатлонний сезон для жінок. У неділю, 21 березня, біатлоністки пробігли гонку з масовим стартом, яка стала останньою у сезоні. Перемогу здобула норвежка Інґрід-Ландмарк Тандреволд.

Результати гонки

1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія)

2. Дінара Алімбекова (Білорусь)

3. Франциска Пройсс (Німеччина)

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12. Юлія Джима (Україна)

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Хід гонки

Гонка була під загрозою зриву через сильний вітер. У підсумку початок що жіночого, що чоловічого мас-старту перенесли на вечір і біатлоністки стартували попри сильні пориви вітру.

На першому вогневому рубежі тільки 9 біатлоністок відпрацювали чисто на стрільбі й сформували групу лідерок. Серед них була українка Юлія Джима.

На другу стрільбу першими прийшли Маркета Давидова та Доротея Вірер. Обидві допустили по промаху та пішли на штрафне коло. У лідерки гонки вийшла Юлія Джима. Українка залишилася єдиною, хто не допустив жодного промаху на двох рубежах!

На першу стрільбу стоячи Джима прибула у компанії Давидової, Вірер та інших біатлоністок. У всіх біатлоністок виникли серйозні проблеми. Винятком не стала Джима, яка закрила тільки одну мішень.

Цим скористалася Дінара Алімбекова, яка захопила лідерство. Джима після 4 штрафних кіл вийшла тільки на 14 сходинці.

На вирішальній стрільбі приручити вітер не зуміла жодна біатлоністка. Алімбекова з трьома промахами зберегла лідерство, однак їй на п'яти наступала Інґрід-Ландмарк Тандреволд. Джима не закрила останню мішень і посідала 11 місце.

У підсумку Тандреволд випередила Алімбекову та виграла гонку. Білоруска задовольнилася "сріблом". Бронзову нагороду здобула німкеня Франциска Пройсс.

Юлія Джима на останньому колі пропустила ще одну суперницю та посіла 12 сходинку.