Підручний з ідеальною стрільбою 9 у персьюті, брати Бьо забрали "золото" та "срібло"

У Нове-Мєсто (Чехія) у неділю, 7 березня, завершився 8 етап Кубка світу з біатлону. Чоловічу гонку переслідування виграв норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо.

Результати гонки

1. Тар'єй Бьо (Норвегія)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Сімон Дестьйо (Франція)

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9. Дмитро Підручний (Україна)

25. Артем Тищенко (Україна)

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Хід гонки

Сімон Дестьйо та Арнд Пайффер зберегли лідерство за підсумками першої стрільби. Українець Дмитро Підручний відпрацював чисто і піднявся на 10 місце.

На другій стрільбі майже всі лідери не закрили бодай одну мішень, тому на перше місце вийшов Тар'єй Бьо. Вслід за ним бігли Пайффер та Емільє Жаклен.

Підручний знову закрив усі 5 мішеней і тримався у топ-15. Ще один українець Артем Тищенко два вогневі рубежі подолав без жодного промаху, але перебував за межами топ-20.

Француз Жаклен і Тар'єй Бьо захопили лідерство після третьої стрільби. Їх відрив уже складав понад 10 секунд. Підручний втретє відпрацював чисто й перебував у топ-10.

Тищенко підтримав свого земляка й також відпрацював чисто на "стійці". Завдяки цьому Артем наблизився до топ-20.

Бьо та Жаклен одночасно прийшли на вирішальну стрільбу. Кращим був Тар'єй, який і виграв гонку переслідування. Справжня битва розгорнулася за інші нагороди.

У підсумку "срібло" здобув ще один норвежець – Йоханнес Бьо. Бронзова нагорода дісталася французу Сімону Дестьйо. Українець Підручний закрив усі 20 мішеней і фінішував на 9 місці.

Артем Тищенко також відпрацював чисто на всіх вогневих рубежах. Українець здобув 25 позицію.