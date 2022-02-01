Олімпіада-2022: розклад біатлонних гонок на Іграх у Пекіні

Збірна України з біатлону традиційно найбільші шанси на медалі зимових Олімпійських ігор має у біатлоні. Розклад біатлонних гонок у Пекіні – далі у матеріалі.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 4-го лютого. Біатлонні гонки триватимуть з 5 до 19 лютого. Спортсмени змагатимуться на новій біатлонній трасі, на якій досі ніколи не виступали.

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Всього на біатлоністів у Пекіні чекає 11 гонк. Спортсмени будуть змагатися у шести дисциплінах: змішана естафета, індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, класична естафета, мас-старт.

Розклад біатлону на Олімпійських іграх-2022

5 лютого

Змішана естафета – початок об 11:00

7 лютого

Жіноча індивідуальна гонка – початок об 11:00

8 лютого

Чоловіча індивідуальна гонка – початок о 10:30

11 лютого

Жіночий спринт – початок об 11:00

12 лютого

Чоловічий спринт – початок об 11:00

13 лютого

Жіноча гонка переслідування – початок об 11:00

Чоловіча гонка переслідування – початок о 12:45

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15 лютого

Чоловіча естафета – початок об 11:00

16 лютого

Жіноча естафета – початок 09:45

18 лютого

Чоловічий мас-старт – початок об 11:00

19 лютого

Жіночий мас-старт – початок об 11:00

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Склад жіночої збірної України

Олена Білосюк

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Дарія Блашко

Ірина Петренко.

Склад чоловічої збірної України