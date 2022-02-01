Олімпіада-2022: розклад біатлонних гонок на Іграх у Пекіні
Джерело:24 канал
Збірна України з біатлону традиційно найбільші шанси на медалі зимових Олімпійських ігор має у біатлоні. Розклад біатлонних гонок у Пекіні – далі у матеріалі.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 4-го лютого. Біатлонні гонки триватимуть з 5 до 19 лютого. Спортсмени змагатимуться на новій біатлонній трасі, на якій досі ніколи не виступали.
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Всього на біатлоністів у Пекіні чекає 11 гонк. Спортсмени будуть змагатися у шести дисциплінах: змішана естафета, індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, класична естафета, мас-старт.
Розклад біатлону на Олімпійських іграх-2022
5 лютого
- Змішана естафета – початок об 11:00
7 лютого
- Жіноча індивідуальна гонка – початок об 11:00
8 лютого
- Чоловіча індивідуальна гонка – початок о 10:30
11 лютого
- Жіночий спринт – початок об 11:00
12 лютого
- Чоловічий спринт – початок об 11:00
13 лютого
- Жіноча гонка переслідування – початок об 11:00
- Чоловіча гонка переслідування – початок о 12:45
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15 лютого
- Чоловіча естафета – початок об 11:00
16 лютого
- Жіноча естафета – початок 09:45
18 лютого
- Чоловічий мас-старт – початок об 11:00
19 лютого
- Жіночий мас-старт – початок об 11:00
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Склад жіночої збірної України
- Олена Білосюк
- Юлія Джима
- Валентина Семеренко
- Дарія Блашко
- Ірина Петренко.
Склад чоловічої збірної України
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко.