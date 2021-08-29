Безжальне знищення Колоса: Динамо повторило рекорд чемпіонатів України

Київське Динамо розтрощило Колос у 6-му турі УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу наколотили у ворота суперника сім голів та повторили рекорд українського футболу.

Тотальне знищення суперника

Ще у першому таймі кияни зробили усе, щоб перемогти. Відразу шість м'ячів влетіло у ворота Колоса. Ще одного разу динамівці забивали у другій 45-хвилинці.

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Шість голів у першому таймі дозволили "біло-синім" повторити футбольний рекорд України. З тим же рахунком динамівці наприкінці жовтня 2010 року вели після першої 45-хвилинки у матчі з Іллічівцем (9:0).

Динамо здобуло свою третю найбільшу перемогу у чемпіонаті України. Востаннє стільки голів динамівці забивали у 2013 році. Тоді у грі проти запорізького Металурга футболісти зі столиці наколотили аж дев'ять голів.

Команда Луческу потужно розпочала сезон. Клуб у трьох поєдинках забивав понад три голи. У своєму дебютному матчі у сезоні-2021/2022 кияни наколотили 4 результативні постріли у ворота рівненського Вереса. А у 5-му турі від футболістів Динамо постраждала Десна – теж 4:0.

Голи у грі проти Колоса забивали Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, Віталій Буяльський, дублі в активі Віктора Циганкова та Карлоса Де Пени.

У наступному матчі Динамо зіграє проти Металіста-1925 (11 вересня). А вже 14 вересня зустрінеться у першому турі групи Ліги чемпіонів проти Бенфіки, за яку тепер виступає український нападник Роман Яремчук.

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