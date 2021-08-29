Безус забив ефектний гол за Гент, обігравши чотирьох суперників: відео

Роман Безцс виявився причетним до розгромної перемоги Гента над Брюгге іншого українця Едуарда Соболя. Безус забив один з голів у ворота чинного чемпіона Бельгії.

Соболь повернувся до стартового складу Брюгге після дискваліфікації. Але захисник не зумів завадити суперникам відзначитися у цьому матчі.

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Вже на 15-й хвилині рахунок на табло був 2:0 на користь Гента. А на перерву команди пішли за рахунку 3:0.

Безус вийшов на заміну на 49-й хвилині. А вже на 61-й хвилині півзахисник забив гол. Він без проблем обіграв одразу декількох суперників, а вже у штрафному пробив повз голкіпера у дальній кут воріт.

Для Безуса це перший гол в цьому сезоні. Гравець провів лише третій матч за Гент, кожен раз виходячи на заміну. При цьому в шести матчах Безус навіть не потрапляв до заявки на гру.

Згодом Брюгге вдалося забити один гол, але після цього команда пропустила ще двічі. При цьому шостий гол у ворота Брюгге – це автогол голкіпера Міньйоле.

Відео голу Безуса