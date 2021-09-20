Безус не забив пенальті та приніс перемогу супернику у Бельгії
Джерело:24 канал
Гент 19 вересня зіграв на виїзді проти Кортрейка у чемпіонаті Бельгії. Гості могли вирвати бодай нічию, але Безус підвів команду.
Подарунок супернику від українця
Роман Безус вийшов у стартовому складі Гента. Перша частина гри завершилась мінімальною перемогою Кортрейка 1:0. Швидкий гол забив Фаїз Селемані.
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По перерві український футболіст міг зрівнювати цифри на табло. Гент отримав право на пенальті. До позначки підійшов Безус, але реалізувати 11-метровий удар не зумів. Рахунок залишився 1:0 до фінального свистка.
Українець провів на полі 63 хвилини та був замінений на грузина Гіоргі Чакветадзе.
Безус провів свій шостий матч у новому сезоні в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість гольових передач.
- Після перемоги Кортрейк із 13 очками йде шостим. А Гент ніяк не може вибратись із підвалин таблиці – 7 очок та лише 16-та позиція серед 18-ти клубів.